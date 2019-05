Tancos

O ex-ministro Azeredo Lopes confirmou hoje que foi informado do "essencial" do "memorando" da PJM sobre a recuperação do material furtado em Tancos em 2017 mas frisou que só o leu em 12 de outubro passado.

Ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao furto do material militar de Tancos, Azeredo Lopes disse que leu pela primeira vez o documento da Polícia Judiciária Militar "em momento simultâneo" com a sua demissão, em 12 de outubro passado.

Contudo, o ex-governante ressalvou que foi "informado do essencial" do documento no dia 20 de outubro do ano anterior pelo seu ex-chefe de gabinete, general Martins Pereira, dois dias depois da recuperação do material furtado pela PJM, e que registou que havia um "informador" que impunha determinadas condições para revelar o local onde estava o material furtado.