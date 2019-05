Líbia

As forças leais ao marechal Khalida Haftar anunciaram hoje ter abatido na Líbia um avião das forças leais ao Governo reconhecido pela ONU e capturado o piloto, que afirmam ser de origem portuguesa, noticia a agência turca Anadolu.

Em comunicado, citado pela agência, as forças leais a Haftar, que controla o leste da Líbia, dizem ter abatido um avião do Governo de Acordo Nacional (GAN) que teria tentado atacar posições no distrito de Hira, a sul de Tripoli.

"O piloto do avião, de origem portuguesa, foi detido", diz o mesmo comunicado citado pela agência, sem adiantar pormenores.