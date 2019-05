Actualidade

O Governo angolano pretende cortar 9% nas despesas públicas de 2019, reduzindo ainda o preço de referência do barril de petróleo para 55 dólares, conforme proposta de revisão ao Orçamento Geral do Estado (OGE) entregue hoje no parlamento.

O documento, que baixa o preço de referência de 68 para 55 dólares (necessário para prever o encaixe de receitas petrolíferas), foi entregue ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, em Luanda, pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior.

Em declarações à imprensa, Manuel Nunes Júnior disse que dois fatores estiveram na base da previsão do OGE de 2019, nomeadamente o preço e a produção petrolífera do país.