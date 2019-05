Líbia

O Exército Nacional Líbio (ENL) afirmou hoje que o avião abatido no sul de Tripoli pertencia à Operação Sophia, da União Europeia, e garantiu que devolverá imediatamente o piloto, de origem portuguesa, noticia o canal Al Arabiya.

"Preocupamo-nos com a segurança do piloto português e tratamo-lo como convidado e não como prisioneiro. O que aconteceu foi um erro devido ao estado de guerra em que vivemos e vamos entregá-lo à Operação Sophia imediatamente", diz o porta-voz do ENL Ahmed Mismari, em comunicado citado pela estação.

Segundo o ENL, do marechal Khalida Haftar, o aparelho abatido era um avião de vigilância usado para monitorizar as rotas de tráfico de migrantes no Mediterrâneo.