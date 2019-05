Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou hoje o "empenho" das autoridades portuguesas junto de Moçambique para o esclarecimento do caso do empresário português Américo Sebastião, desaparecido em julho de 2016.

"O Presidente da República reitera o empenho das Autoridades Portuguesas junto de Moçambique para o esclarecimento da situação, através dos meios possíveis e adequados, numa relação entre Estados soberanos, oferecendo toda a colaboração com as investigações e outras diligências em curso, tal como fez em situações da mesma natureza, bem como assegura a Salomé Sebastião e restante Família todo o apoio e solidariedade nesta situação difícil e delicada", lê-se numa nota publicada hoje no site oficial da Presidência da República Portuguesa.

A informação surge no dia em que foi noticiado o apelo lançado pela família do empresário ao Presidente da República para que intervenha no sentido do seu "resgate e libertação", tendo mesmo lançado uma petição na Internet já com 1.150 assinaturas.