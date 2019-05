Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu hoje por 2-1 a Rússia, na segunda jornada do grupo C do Campeonato da Europa, e vai decidir a passagem aos quartos de final com a Islândia, na última ronda.

Em Dublin, o conjunto orientado por Emílio Peixe, que na primeira jornada perdeu com a Hungria, marcou por intermédio de Gonçalo Batalha e Gerson Sousa, aos 16 e 50 minutos, sendo que os russos reduziram através de Kiril Schetinin, aos 68.

Portugal passa a somar três pontos, os mesmos da Islândia, que hoje foi derrotada pelos húngaros (2-1), que lideram o grupo com seis e já asseguraram o primeiro posto. Na última ronda, na sexta-feira, a seleção nacional vai decidir com os islandeses quem acompanha a Hungria para os quartos de final, enquanto a Rússia já não tem qualquer possibilidade de apuramento.