Actualidade

A Siderurgia Nacional do Seixal acusou hoje a Associação da Terra da Morte Lenta de "litigância de má fé" e pediu uma indemnização superior a um milhão de euros, em resposta a uma ação movida contra si por poluição.

Em comunicado, a Siderurgia Nacional do Seixal (SN) explica que a sua contestação à ação popular cível foi entregue hoje "juntamente com um pedido de condenação da autora por litigância de má fé, no montante de 1.008.119,49 euros".

Segundo a empresa, em causa está a alegada contaminação ambiental que a Associação da Terra da Morte Lenta imputa à atividade desenvolvida na fábrica do Seixal.