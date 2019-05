Pedrógão Grande

O ex-presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) Victor Reis manifestou-se hoje contra o processo adotado para a reconstrução das casas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande, lamentando que o instituto tenha ficado de fora.

"Se o Instituto da Habitação tivesse sido chamado a este processo, nada disto estaria a acontecer", defendeu Victor Reis, referindo-se às situações de irregularidades na reconstrução de casas afetadas pelo incêndio de 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

O ex-presidente do IHRU falava no parlamento, onde foi ouvido na comissão parlamentar de Agricultura e Mar, a pedido do CDS-PP.