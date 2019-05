Governo

O secretário-geral do PCP criticou hoje o Governo pela "operação de chantagem" acerca da recuperação integral do tempo de serviço dos professores, mas de ter "mãos rotas" para com a banca, sem "preocupação" com "o défice".

"Assistimos, nestes últimos dias, no quadro da operação de chantagem" do executivo socialista, "com a sua ameaça de demissão à volta da questão da aplicação do tempo de serviço dos trabalhadores da administração pública, a falar ao país nos avanços como sendo conquistas só do Governo do PS", disse o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, em Vendas Novas (Évora).

Num jantar da CDU, após uma passagem por vários concelhos do distrito de Évora, o secretário-geral comunista afirmou que o PS recorreu ao argumento do "espantalho do regresso aos tempos da 'troika'" e de que essas medidas positivas "estariam a ser postas em causa com a proposta" para devolver o "tempo de serviço dos professores e de outros profissionais dos corpos especiais do Estado".