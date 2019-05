Actualidade

Dois homens morreram e um ficou ferido com gravidade na sequência do despiste de uma ambulância ocorrido hoje na Estrada Nacional 258 no concelho de Moura, distrito de Beja, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que as vítimas são elementos da unidade de socorro da delegação de Safara e Sobral da Adiça da Cruz Vermelha Portuguesa, que seguiam na ambulância para um serviço de urgência.

O acidente ocorreu entre Safara e Santo Aleixo da Restauração, de acordo com a fonte da GNR.