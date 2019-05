Actualidade

A petrolífera estatal brasileira Petrobras obteve um lucro líquido de 4,031 mil milhões de reais (906 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, representando uma queda de 42% em comparação com o período homólogo de 2018.

O resultado trimestral, divulgado pela estatal na terça-feira, mostra um diminuição de 42% dos lucros, face aos 6,961 mil milhões de reais (1,57 mil milhões de euros) alcançados nos primeiros três meses do ano passado.

No entanto, o lucro líquido obtido no primeiro trimestre de 2019 representa um aumento de 92% em relação aos 2,102 mil milhões (470 mil milhões de euros) obtidos no quarto trimestre de 2018.