Actualidade

O líder do Governo brasileiro no Senado, Fernando Bezerra, apresentou na terça-feira um relatório em que propõe alterações na estrutura administrativa dos ministérios e órgãos da Presidência da República, e que será votado nesta quarta-feira.

Entre as alterações propostas por Fernando Bezerra, que é também o relator da medida provisória sobre a reforma ministerial, primeira medida assinada por Jair Bolsonaro enquanto Presidente, estão a fusão do Ministério do Desenvolvimento Regional em outras duas pastas (Ministérios das Cidades e da Integração Nacional) e o regresso da Fundação Nacional do Índio (Funai) ao Ministério da Justiça, atualmente vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

"Ficou decidido que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai ser desmembrado e vai ser recriado o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional", afirmou Bezerra à imprensa, acrescentando que o tema foi debatido com o Presidente Bolsonaro e com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.