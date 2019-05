Actualidade

O Governo brasileiro bloqueou 5,8 mil milhões de reais (1,3 mil milhões de euros) do orçamento do Ministério da Defesa, valor que representa 44% do orçamento para despesas não obrigatórias da pasta, segundo a imprensa local.

O comunicado foi feito na terça-feira pelo ministro da Defesa do Brasil, general Fernando Azevedo e Silva, numa reunião com integrantes do Alto Comando das Forças Armadas, que incluem os principais chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica.

"Tal bloqueio, no momento, não impõe necessidade de mudanças na operacionalidade do Ministério da Defesa. A pasta trabalha com a expectativa de recuperação da economia e reequilíbrio do orçamento brevemente", informou em comunicado a assessoria do ministério, citada pela agência Brasil.