A inspetora-geral da Administração Interna, que fiscaliza as forças e serviços de segurança, considerou hoje inadmissível que ainda existam abusos policiais, declarando "tolerância zero" deste organismo a essas situações.

"Penso que a polícia melhorou muito nos últimos anos, tenho acompanhado sempre a evolução das polícias. Trabalho nesta área há 40 anos, quando fui colocada no primeiro tribunal há 40 anos e aquilo que eu posso dizer é que francamente há um saldo muito positivo na atuação. Agora obviamente que há abusos e esses abusos têm de ser tratados e é com tolerância zero", disse Margarida Blasco, que hoje deixa o cargo ao fim de sete anos.

Em entrevista à agência Lusa, a magistrada considera que "não é admissível que esses abusos continuem de uma forma gratuita".