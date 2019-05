Actualidade

As exportações da China diminuíram, em abril, numa altura em que as fricções comerciais com Washington se agravam, enquanto as importações aumentaram, reduzindo o crónico 'superavit' do país asiático.

Os dados sobre a balança comercial chinesa foram anunciados nas vésperas de Washington aumentar as taxas alfandegárias sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares (178,4 mil milhões de euros) de bens importados da China.

As exportações chinesas caíram 2,7%, em relação ao mesmo mês do ano passado, para 193,5 mil milhões dólares (172 mil milhões de euros), depois de terem subido 14,2%, em março, segundo os dados difundidos pelas alfândegas do país.