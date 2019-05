Actualidade

O ministro interino do Interior timorense suspendeu hoje "temporariamente até data a anunciar" um conjunto de novas regras obtenção de vistos de turismo e negócio no país, já criticadas por operadores.

"A decisão foi temporariamente suspensa", disse à Lusa fonte oficial do Ministério do Interior, questionada sobre as polémicas alterações anunciadas no site oficial.

Esta semana, o Serviço de Migração tinha divulgado a aplicação de novas regras para a obtenção de vistos de turista e de negócios que, apesar de estarem previstas na lei, estão a ser fortemente contestadas pelos obstáculos que levantam, complicando os procedimentos.