Actualidade

A economia timorense recuou 8% em 2018, depois de uma queda de 4,5% em 2017 e de uma quase estagnação no ano anterior, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) que espera um crescimento de 6,6% este ano.

Os dados, que confirmam o impacto na economia da crise política que o país viveu, fazem parte do relatório resultado da consulta efetuada no âmbito do Artigo IV por uma equipa que visitou Timor-Leste no final de março.

O relatório mostra que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor petrolífero recuou 18,3% no ano passado, depois de recuos anuais de mais de 4 por cento por ano em 2016 e 2017.