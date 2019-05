Actualidade

O Reino Unido é o país que recebe maior investimento do Instituto Camões, fruto do número crescente de estudantes de língua portuguesa, sobretudo no ensino superior, afirmou o presidente do IC, Luís Faro Ramos.

Este ano, o orçamento destinado à rede de ensino, composta por 25 professores em escolas primárias e secundárias e 15 leitores em universidades, e a atividades culturais no Reino atingiu 2,5 milhões de euros, quase 10% do total que o IC gasta no estrangeiro.

"Temos investido uma quantia significativa todos os anos porque achamos que vale a pena. O número de alunos e o interesse pela língua portuguesa está a crescer", vincou Luís Faro Ramos à agência Lusa em Londres, onde se encontra para uma celebração hoje do centenário da cátedra Camões na universidade King's College London (KCL).