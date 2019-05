Governo

A coordenadora do BE considerou hoje "absolutamente insano" que "toda a gente ande a mudar de opinião" sobre os professores e apelou à coerência dos partidos, recusando a "armadilha da direita" que permite que Bruxelas decida sobre as carreiras.

Em entrevista hoje à Radio Renascença, Catarina Martins assegurou que o partido não vai mudar as suas votações sobre esta questão, mesmo com a ameaça de queda do governo.

"É absolutamente insano e eu acho que diminui a democracia que toda a gente ande a mudar de opinião. O PS pensava uma coisa agora pensa outra, a direita pensava uma coisa agora pensa outra. os próprios sindicatos já pensaram uma coisa e agora pensam outra, não pode ser, não é assim", criticou.