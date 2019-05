CORREÇÃO

(CORRIGE NO PRIMEIRO PARÁGRAFO O ANO A QUE SE REFEREM OS LUCROS, É 2019 E NÃO 2018)

A EDP Renováveis registou lucros de 61 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, uma diminuição de 35 % em relação ao período homólogo de 2018, segundo informação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa, que tem sede em Madrid e está cotada na bolsa de Lisboa, informa o mercado que as receitas totalizaram nos primeiros três meses do ano 521 milhões de euros, 1% menos do que um ano antes.