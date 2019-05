Actualidade

As caves de vinho do Porto Cálem estão a organizar visitas guiadas em mandarim para atrair turistas chineses, um "mercado novo com potencial forte de crescimento" e elevado poder de compra, disse à Lusa a diretora de turismo da marca.

"Com a iminência do 'Brexit' e a ascensão da concorrência de destinos como a Turquia, Tunísia e Egito (que estiveram adormecidos e que, desde 2016, têm vindo a recuperar), sentimos a necessidade de trabalhar mercados novos e com um potencial forte de crescimento", afirmou Maria Manuel Ramos.

Segundo salientou, "sendo o mercado chinês o número um em 'outbound' [emissão] de turistas no mundo e tendo em conta que a Espanha surge já como o quarto país na lista de preferências deste mercado, Portugal, por questões de localização e de proximidade, posiciona-se, sem dúvida, como uma boa porta de entrada para estes visitantes".