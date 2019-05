Actualidade

O índice que mede a confiança dos empresários de Moçambique no futuro desceu para menos de 70 pontos em abril, registando o valor mais baixo desde o princípio de 2017, de acordo com o Banco Standard.

"O sentimento das empresas relativamente ao futuro caiu abruptamente para o nível mais baixo em quase dois anos e meio", lê-se no relatório do Standard Bank Moçambique, feito com dados compilados pela consultora IHS Markit, referente a abril.

"O sentimento em relação ao panorama do ano que vem para a atividade registou uma queda acentuada durante o mês de abril, tendo o índice registado o seu valor mais baixo em quase dois anos e meio", lê-se no documento, a que a Lusa teve acesso, e no qual se explica que "tal deveu-se ao facto de muitos inquiridos terem passado de um panorama positivo para um panorama neutro".