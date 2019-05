Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje, numa conferência em Cascais, que quer que sejam os primeiros de "uma longa série" os dividendos que o banco público irá pagar este ano ao Estado.

"Terá de ser o nosso empenho [pagar dividendos], [o objetivo] é ser uma longa série e sobretudo pôr os portugueses mais exigentes com o retorno" do investimento do Estado na CGD, disse Paulo Macedo, na Conferência CEO Banking Forum, organizada pela SIC Notícias e o Expresso, no Campus de Carcavelos da Nova SBE.

No Relatório de Gestão e Contas da CGD referente a 2018 (ano em que teve lucros de 496 milhões de euros), divulgado na semana passada, o banco detido na totalidade pelo Estado indica que reservou 200 milhões de euros para dividendos a entregar ao Estado, tendo já obtido para isso autorização das entidades competentes.