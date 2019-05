Actualidade

O socorrista que ficou ferido na sequência do despiste de uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) na terça-feira, no concelho de Moura, que provocou dois mortos, está internado em estado grave no hospital de Beja.

Fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo adiantou hoje à agência Lusa que o homem, de 42 anos, entrou no serviço de urgência na terça-feira à noite e está internado em estado grave na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital de Beja.

O acidente ocorreu na terça-feira, cerca das 22:00, na Estrada Nacional 258, entre as aldeias de Safara e Santo Aleixo da Restauração, no concelho de Moura, distrito de Beja, quando a ambulância da Delegação de Safara e Sobral da Adiça da CVP se deslocava para um serviço de emergência médica pré-hospitalar, para o qual tinha sido acionada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).