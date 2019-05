Actualidade

O PSD quer ouvir no parlamento a ministra da Saúde e as administrações do Instituto Português de Oncologia e do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) sobre casos de doentes oncológicos que terão morrido "sem tratamento" por constrangimentos financeiros.

A denúncia foi feita pelo deputado social-democrata Cristóvão Norte, noticiada pela Rádio Renascença e Correio da Manhã, e hoje repetida em conferência de imprensa no parlamento.

De acordo com o deputado eleito pelo círculo de Faro, há pelo menos cinco casos em Portimão e "um número indeterminado" em Faro de doentes oncológicos já diagnosticados e que necessitariam de uma análise realizada no IPO para que lhes fosse aplicada a terapêutica.