Actualidade

A Rússia exortou hoje os restantes signatários do acordo nuclear iraniano, após a saída dos Estados Unidos no ano passado, que "cumpram as suas obrigações" com o objetivo de salvar o pacto assinado em Viena, em 2015.

"Os únicos passos práticos que devem ser dados para resolver a situação em torno do acordo é convencer todos os participantes da necessidade de cumprir as suas obrigações", disse o ministro Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, depois do encontro com o seu homólogo iraniano, Mohammad Javad Zarif, em Moscovo.

Lavrov qualificou o acordo, que envolve Rússia, como uma "construção muito complicada e equilibrada" que ficou "muito fragilizada" pela saída dos Estados Unidos há exatamente um ano.