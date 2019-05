Actualidade

(CORREÇÃO NOS PRIMEIRO E SEGUNDO PARÁGRAFOS) Bruxelas, 08 mai 2019 (Lusa) - Portugal teve a maior redução (-9%) de emissões de dióxido de carbono (CO2) na União Europeia e mais do triplo da média europeia (-2,5%) em 2018 face ao ano anterior, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Os números do gabinete estatístico da UE registam uma redução de 2,5% das emissões de CO2 provenientes da combustão de combustíveis fósseis na UE, com Portugal a liderar a tabela, com uma quebra de 9% de 2017 para 2018. (A MÉDIA EUROPEIA DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2 FOI CORRIGIDA PELO EUROSTAT: O VALOR É 2,5% E NÃO 2,6%)

A Bulgária registou o segundo maior recuo nas emissões de CO2 (-8,1%), seguindo-se a Irlanda (-6,8%), a Alemanha (-5,4%), a Holanda (-4,6%) e a Croácia (-4,3%).