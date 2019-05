Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano acusou hoje os países europeus signatários do acordo sobre o nuclear iraniano de não terem "cumprido qualquer das suas obrigações" após a retirada dos Estados Unidos o ano passado.

Com exceção da China e da Rússia, "os restantes membros do acordo não cumpriram qualquer das suas obrigações" após a retirada norte-americana, declarou Mohammad Javad Zarif no final de discussões em Moscovo com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, referindo-se à Alemanha, França e Reino Unido.

O acordo internacional sobre o nuclear iraniano foi assinado em 2015 entre os 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança - Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China - mais a Alemanha) e o Irão.