O mês de abril foi dos mais chuvosos do século, tendo atenuando a situação de seca em Portugal, reduzindo de 35 % para 3,7 a percentagem de seca severa existente em março, disse hoje o ministro do Ambiente.

João Pedro Matos Fernandes falava no final da 5.ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca que se reúne mensalmente para avaliar a situação, tendo alertado que embora não tenha sido decidida qualquer medida de contingência é necessário continuar o caminho de poupança de água.

"Foi mais uma reunião da comissão permanente de acompanhamento da seca que ocorreu no final de um mês de abril, que foi dos mais chuvosos do século. A chuva esteve 150 % acima do normal e por isso a situação da seca atenuou-se bastante em Portugal ao longo deste mês", disse.