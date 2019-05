Actualidade

Vinte e nove palestinianos foram mortos e mais de 200 ficaram feridos em dois dias de bombardeamentos do exército israelita na Faixa de Gaza, anunciou hoje a ONU.

Jamie McGoldrick, coordenador humanitário da ONU para os territórios palestinianos ocupados, confirmou estes números em conferência de imprensa e perante várias missões diplomáticas na seda europeia das Nações Unidas em Genebra, onde também se referiu às necessidades mais urgentes da população palestiniana.

Até agora, cifrava-se em 25 o número oficial de vítimas mortais do lado palestiniano na sequência da escalada de violência no fim de semana, com os disparos de 'rockets' de milícias palestinianas em direção a Israel e os bombardeamentos de retaliação do exército judaico.