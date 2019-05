Actualidade

O chefe do governo de Macau, Chui Sai-on, pediu hoje celeridade na construção de uma barragem móvel de marés no Porto Interior, para minimizar o impacto de cheias na cidade.

A solicitação foi dirigida aos membros da comissão que tem por missão acompanhar e dar resposta a catástrofes, presidida pelo próprio Chui Sai On, e diz respeito ao projeto de criação de uma barragem constituída por dispositivos de fecho móveis numa zona da cidade propensa a inundações.

O chefe do Governo defendeu "uma maior consciencialização (...) para responder a grandes desastres e catástrofes, e tomar ativamente medidas preventivas, melhorar as infraestruturas e estudar o planeamento das que estão destinadas à prevenção de cheias e drenagem", lê-se no comunicado divulgado pelo seu gabinete.