Actualidade

As cativações e cortes orçamentais na Entidade Reguladora da Saúde (ERS) representaram 43% do orçamento da entidade, revelou hoje no parlamento a presidente do regulador, com os partidos da oposição a criticarem as cativações continuadas na saúde.

Sofia Nogueira da Silva foi hoje ouvida na comissão parlamentar de Saúde e salientou que as cativações no regulador verificadas em 2018 tiveram como consequência o adiamento de contratações que são "prementes", impediram o reforço de algumas áreas de atuação e não permitiram melhorar os sistemas de informação, entre outros projetos.

"A ERS não recebe qualquer financiamento via Orçamento do Estado, logo não devia estar sujeita a cativações", afirmou.