Actualidade

As contas da SATA e a operação da empresa motivaram hoje acesas trocas de palavras no parlamento dos Açores, com a oposição a pedir responsabilidades e o executivo, juntamente com o PS, a falar na reestruturação da empresa.

O hemiciclo açoriano debateu hoje de manhã, a pedido do CDS-PP, as contas mais recentes da empresa açoriana, que teve prejuízos de mais de 50 milhões de euros em 2018, mas os parlamentares trocaram também palavras sobre a operação da SATA e sobre responsabilidades de gestão da empresa, num debate que continua durante a tarde.

No arranque do debate, o líder do CDS/Açores, Artur Lima, pediu que fossem retiradas "consequências políticas" das contas da empresa, lembrando o executivo do papel da transportadora no avançar da economia açoriana.