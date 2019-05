Actualidade

A requalificação de 16 escolas do ensino básico e secundário de Sintra vai representar um investimento de 7,4 milhões de euros, durante três anos, segundo um acordo de colaboração hoje assinado entre o município e o Ministério da Educação.

O acordo de colaboração responde "a necessidades de intervenção nas escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e escolas secundárias no município de Sintra", beneficiando das vantagens "de uma gestão de proximidade deste tipo de investimentos", referiu uma nota do gabinete do ministro da Educação.

O custo global de requalificação das instalações dos estabelecimentos de ensino está estimado em 7,4 milhões de euros, que será repartido em 3,6 milhões a cargo do Ministério da Educação e em 3,8 milhões da Câmara de Sintra.