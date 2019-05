Actualidade

A Sonae Sierra tem em curso cinco projetos imobiliários em Portugal, Espanha, Itália e Marrocos, num investimento de 670 milhões de euros, tendo inaugurado recentemente dois ativos na Colômbia e Grécia orçados em 61 milhões, divulgou hoje o presidente executivo.

Falando num encontro com jornalistas, Fernando Guedes de Oliveira avançou que em Portugal o investimento ascende a 228 milhões de euros, dos quais 77 milhões para a expansão do centro comercial NorteShopping, no Porto, e os restantes 151 milhões para construção de um terceiro edifício de escritórios e expansão da área comercial do Centro Colombo, em Lisboa.

No caso do Colombo, "está tudo licenciado" e a obra deverá avançar ainda este ano, enquanto no NorteShopping as obras já estão em curso e têm conclusão prevista para o segundo semestre de 2020.