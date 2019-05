Actualidade

O concelho de Almada, entre a Cova do Vapor e Fonte da Telha, é a zona da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mais afetada pelas alterações climáticas, disse hoje o coordenador do PMAAC-Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas.

"O troço da Cova do Vapor à Fonte da Telha é brutalmente crítico, é muito crítico. Tenho muita preocupação com a comunidade da Cova do Vapor. Também se coloca o problema do bairro do Torrão, com populações vulneráveis que vivem em condições de grande precariedade, o que implica uma resposta a vários níveis", disse Sérgio Barroso à agência Lusa à margem de uma conferência internacional sobre vulnerabilidades da Área Metropolitana de Lisboa (AML) às alterações climáticas, que decorreu hoje no Fórum Luísa Todi, em Setúbal.

Para o coordenador do PMAAC da AML, entre outras medidas de mitigação das alterações climáticas na região, é necessário "um compromisso do Governo na reposição do cordão dunar através da alimentação artificial".