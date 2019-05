Actualidade

Os EUA disseram hoje que as sanções sobre o Irão são eficazes e prometeram intensificar a pressão sobre Teerão, que anunciou a decisão de suspender alguns compromissos assumidos no acordo sobre nuclear assinado em 2015.

"Há sinais de que as sanções sobre o Irão estão a dar resultado, com os seus aliados a queixarem-se de que já não conseguem financiamento para as suas atividades terroristas", afirmou hoje o representante especial dos EUA para o Irão, Brian Hook, durante uma conferência telefónica, a partir de Washington, em que a agência Lusa participou.

"Alguns movimentos terroristas financiados pelo Governo de Teerão têm aparecido a pedir donativos, o que é um bom sinal", esclareceu Brian Hook.