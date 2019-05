Actualidade

A urbanização João D'Arens, que previa 600 camas turísticas junto à costa no concelho de Portimão, obteve uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável das autoridades ambientais algarvias, anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

"A operação de loteamento para a construção de três estabelecimentos hoteleiros, num total de mais de 600 camas turísticas, no sítio de João D'Arens, Portimão, a cerca de 200 metros da crista das arribas instáveis do troço costeiro localizado entre as praias dos Três Irmãos e do Vau, obteve uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável", revelou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve num comunicado.

A mesma fonte precisou que a DIA desfavorável foi emitida na sexta-feira passada e "foi precedida de parecer desfavorável da Comissão de Avaliação responsável pela análise técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)".