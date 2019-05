Actualidade

A Câmara das Caldas da Rainha vai cobrar uma taxa de gestão de resíduos sólidos urbanos, deixando de estar entre os oito municípios do país a suportar um serviço que custa atualmente 1,6 milhões de euros à autarquia.

"Mantivemos o serviço a custo zero para os munícipes enquanto nos foi possível, mas a recomendação da entidade reguladora [dos Serviços de Água e Resíduos - ERSAR] era no sentido de que, até 2019, fosse aplicado um tarifário e é isso que vai ser feito", disse hoje à agência Lusa o presidente da câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

A autarquia é uma das oito (juntamente com Cinfães, Figueira Castelo Rodrigo, Monchique, Oleiros, Ponte da Barca, Tabuaço e Ponte de Lima) que, no conjunto dos 308 municípios do país, ainda não aplicam a taxa de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).