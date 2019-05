Actualidade

O ministro da Administração Interna garantiu hoje que Portugal "não perdeu um cêntimo" do Programa Nacional do Fundo para o Asilo, Migração e Integração, considerando que "é uma fotografia do passado" a auditoria do Tribunal de Contas.

Um relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) ao Programa Nacional do Fundo para o Asilo, Migração e Integração (FAMI), refere que a Comissão Europeia ameaçou retirar o financiamento ao programa por causa da baixa taxa de execução, uma perda de 16,7 milhões de euros para Portugal.

O documento revela que em julho de 2018 a taxa de execução era de "apenas 25%".