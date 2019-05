Actualidade

O deputado na Assembleia da República e presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, em Lisboa, Pedro Delgado Alves, vai começar a ser julgado na quinta-feira por atropelar uma cantoneira na madrugada de 17 de maio de 2016.

O início do julgamento está marcado para as 09:30 no Juízo Local Criminal de Lisboa (tribunal singular - só um juiz), no Campus da Justiça, estando o arguido, atualmente com 38 anos, acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de ofensa à integridade física por negligência grave, punível até dois anos de prisão ou multa de 240 dias.

O despacho de acusação do MP, a que a agência Lusa teve hoje acesso, conta que o deputado do PS, autarca e professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pela 01:50 de 17 de maio de 2016, conduzia um veículo automóvel na Avenida Almirante Gago Coutinho, sentido Norte/Sul, na segunda fila de trânsito (faixa do meio).