Os advogados do antigo banqueiro Ricardo Salgado manifestaram hoje intenção de recorrer do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que confirmou a condenação, em 1ª instância, do ex-presidente do BES a coima de 3,7 milhões de euros.

"Estamos a analisar a decisão e iremos reagir através dos meios processuais aplicáveis até ao recurso para o Tribunal Constitucional. Trata-se de um acórdão que, essencialmente, tratou de questões de direito, pois nos processos de contraordenação, regra geral, os tribunais superiores não podem julgar os factos", referem em comunicado, enviado à agência Lusa, os advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce.

Na mesma nota, os advogados de Ricardo Salgado lamentam que em Portugal se continue "a tratar processos em que se aplicam coimas de milhões como se fossem bagatelas, obstando-se a um verdadeiro controlo do fundo das decisões das entidades administrativas na origem do processo, afetando gravemente direitos fundamentais dos arguidos e prejudicando a realização da Justiça".