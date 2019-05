Governo

O parlamento vota em plenário de sexta-feira o texto final da apreciação parlamentar do diploma do tempo de serviço dos professores, de acordo com o guia de votações para esse dia disponível no 'site' da Assembleia da República.

O guia de votações do plenário de dia 10, marcado para as 10:00, inclui o texto final acordado pela comissão de educação e ciência que consagra a contagem integral dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado aos professores, votado favoravelmente pelo BE, PCP, PSD e CDS-PP na passada quinta-feira e em relação ao qual, na última reunião da comissão, na terça-feira, não foram levantadas objeções de fundo, sendo apenas apontadas questões de pormenor, entretanto sanadas.

A expectativa é a de que, apesar do acordo inicial, o texto final seja chumbado na votação final global.