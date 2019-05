Actualidade

O resultado líquido da NOS subiu 21,5% no primeiro trimestre, face a igual período de 2018, para 42,5 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que o resultado líquido antes de resultados de empresas associadas e 'joint-ventures' e interesses não controlados aumentou 2,9% para 42,2 milhões de euros.

"Apesar do contexto bastante desafiante, a NOS atingiu 385,3 milhões de euros de receita [de exploração], um aumento de 0,6% no primeiro trimestre de 2019" face ao período homólogo de 2018, "resultante do aumento de serviços prestados".