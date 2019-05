Actualidade

O PS anunciou hoje, no parlamento, que as obras de requalificação do Itinerário Principal (IP) 3, que liga Viseu a Coimbra, estão para breve, num investimento de 134 milhões de euros, suportados pelo Orçamento do Estado (OE).

"No troço entre Penacova e a Foz do Dão será efetuada uma profunda reabilitação. É um investimento de 134 milhões de euros totalmente suportado pelo Orçamento do Estado, aplicado ao longo de 75 quilómetros", disse Pedro Coimbra, deputado do Partido Socialista, adiantando que foi hoje publicada a portaria de extensão de encargos da obra da via entre Penacova e Foz do Dão em Diário da República.

Na sessão plenária, o socialista alertou que são "absolutamente necessárias intervenções" no pavimento, nos nós de acesso, nos taludes, nas águas pluviais, nos separadores centrais e na sinalética, relembrando que, em 2018, o Governo apresentou "uma solução digna e adequada que mereceu um amplo apoio entre utentes, associações empresariais, autarcas e partidos políticos".