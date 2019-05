Combustíveis

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) marcou hoje uma nova greve com efeitos a partir do dia 23 de maio, disse hoje o vice-presidente da estrutural sindical, Pedro Pardal Henriques.

"O presidente do sindicato [Francisco São Bento] vai enviar um pré-aviso de greve com efeitos a partir do dia 23 de maio à meia noite e um minuto até que se resolva a situação", afirmou Pedro Pardal Henriques à RTP.

O sindicalista considera que a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) violou "os princípios da boa fé negocial", acrescentando que a estrutura sindical não vai conceder mais tempo aos patrões.