Actualidade

Os lucros da Sonae Indústria caíram 68,5% no primeiro trimestre deste ano, face ao período homólogo, para 1,2 milhões de euros, recuperando, ainda assim, dos prejuízos de 11,6 milhões de euros do último trimestre de 2018.

"Na sequência das dificuldades sentidas durante o 4T18 [quatro trimestre de 2018], e apesar dos negócios integralmente detidos não terem recuperado totalmente, o EBITDA Recorrente melhorou durante o primeiro trimestre de 2019 e apresentamos novamente resultados líquidos positivos no valor de cerca de 1,2 milhões de euros, após uma perda líquida no 4T18 devido a vários ajustamentos não recorrentes em particular nas contas da Sonae Arauco", refere o presidente do Conselho de Administração da empresa do grupo nortenho, Paulo Azevedo, citado em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa registou um volume de negócios consolidado nos primeiros três meses deste ano de 56,8 milhões de euros, um aumento de 4,5% face ao período homólogo.