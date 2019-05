Actualidade

O Tottenham qualificou-se hoje pela primeira vez na sua história para a final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer fora o Ajax por 3-2, sobre o final dos descontos, na segunda mão das meias-finais.

Depois do triunfo por 1-0 em Londres, os holandeses chegaram a 2-0 em Amesterdão, com tentos de Matthijs De Ligt, aos cinco minutos, e do marroquino Hakim Ziyech, aos 35, mas os 'spurs' viraram o jogo e a eliminatória com um 'hat-trick' do brasileiro Lucas Moura, aos 55, 59 e 90+6.

Os comandados de Mauricio Pochettino vão defrontar numa inédita final, em 01 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madrid, o Liverpool, que na terça-feira goleou em casa o FC Barcelona por 4-0, virando o 3-0 sofrido em Nou Camp.