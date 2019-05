Actualidade

A Polícia angolana anunciou hoje a detenção de seis suspeitos dos homicídios de dois cidadãos portugueses, em 12 e 23 de abril passado, no âmbito do combate à criminalidade violenta que está a assolar Angola nos últimos meses.

Segundo o superintendente-chefe Fernando Carvalho, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano, as detenções estão incluídas na série de operações desencadeadas pela polícia entre 18 de abril e 07 deste mês, em que indica ter esclarecido 71 crimes e ter detido 101 pessoas implicadas em vários crimes.

"Durante o trabalho investigativo foi possível a detenção de três cidadãos nacionais [angolanos] envolvidos no crime de homicídio voluntário por disparo de arma de fogo, ocorrido no dia 23 de abril do corrente ano, no bairro do Benfica, junto ao Club Champanhe, em que foi vítima um cidadão de nacionalidade portuguesa", declarou Fernando Carvalho.