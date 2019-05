Actualidade

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou, na quarta-feira, no Twitter, uma nota que confirma que os EUA apoiam a adesão do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

"Os EUA apoiam o Brasil a iniciar o processo de adesão para se tornarem membro pleno da OCDE. Conforme declaração conjunta de Donald Trump e Jair Bolsoanro, acolhemos do Brasil reformas económicas, melhores práticas e uma estrutura regulatória conforme os padrões da OCDE", escreveu a embaixada norte-americana no Brasil, na rede social Twitter.

A entrada do Brasil na OCDE foi um assunto abordado entre o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na viagem oficial que o chefe de Estado do Brasil realizou aos Estados Unidos em março.